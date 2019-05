Asia Bibi verlaat Pakistan half jaar na vrijspraak voor godslastering

Asia Bibi, de christelijke Pakistaanse die ter dood was veroordeeld voor godslastering, heeft Pakistan verlaten. Haar advocaat laat aan internationale media weten dat de vrouw nu in Canada is. De overheden van Pakistan en Canada hebben het nieuws niet bevestigd.

Bibi kreeg in 2010 een doodvonnis voor het beledigen van de profeet Mohammed. Dat zou ze hebben gedaan tijdens een ruzie met andere landarbeiders, die boos waren omdat ze water had gedronken uit een kom waaruit ook zij wilden drinken. Dat water was daardoor verontreinigd, zeiden de moslimvrouwen. Bibi heeft altijd haar onschuld volgehouden en zei dat ze erin was geluisd.

Ondergedoken in safehouse

Na acht jaar in de dodencel werd ze vorig najaar vrijgesproken door de hoogste rechter van Pakistan wegens gebrek aan bewijs. Ze gaf meteen aan dat ze het land wilde verlaten, maar dat kon niet omdat er nog een herzieningsverzoek liep tegen de vrijspraak. Na haar vrijlating zat ze ondergedoken op een geheime locatie en werd ze beschermd door militairen en politiemensen.

Eind januari handhaafde het hooggerechtshof zijn vonnis, waardoor Bibi ook daadwerkelijk het land uit mocht. Waarom het nog maanden duurde voordat dat echt gebeurde, is niet duidelijk.

Een maand geleden zei de Pakistaanse premier Khan dat Bibi het land zeer snel zou verlaten, maar dat er een kink in de kabel was. "Daar kan ik verder niet met de media over praten. Maar ik verzeker u dat ze veilig is en dat ze in enkele weken zal vertrekken", zei hij.