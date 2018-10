Toch geen doodstraf voor christelijke Pakistaanse vrouw om godslastering

Een christelijke vrouw in Pakistan krijgt toch niet de doodstraf voor godslastering. Asia Bibi werd acht jaar geleden tot ophanging veroordeeld en dat vonnis werd later in hoger beroep bekrachtigd, maar de hoogste rechter in Pakistan heeft haar nu vrijgesproken.

De vrouw, moeder van vijf kinderen, was veroordeeld voor het beledigen van de profeet Mohammed tijdens een ruzie met een moslima. Ze heeft zelf altijd volgehouden dat ze onschuldig is en dat ze erin is geluisd.

Internationale druk

Asia Bibi was de eerste vrouw die in Pakistan ter dood werd veroordeeld. De veroordeling leidde in de hele wereld tot ophef en afschuw. Het is niet duidelijk of de internationale druk een rol heeft gespeeld bij de vrijspraak.

De doodstraf wegens blasfemie komt in Pakistan vaak voor, maar de straf wordt meestal door hogere rechters teruggedraaid.

Mensenrechtenactivisten hebben na de vrijspraak van Asia Bibi opnieuw aangedrongen op godsdienstvrijheid in Pakistan.