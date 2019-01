Vrijspraak Asia Bibi gehandhaafd door Pakistaans hooggerechtshof

Het Pakistaanse hooggerechtshof handhaaft de vrijspraak van Asia Bibi. De christelijke vrouw, die acht jaar in de dodencel zat vanwege een veroordeling voor godslastering, mag Pakistan verlaten, nu ook het hooggerechtshof een herzieningsverzoek van haar vrijspraak heeft afgewezen.

Bibi werd in 2009 opgepakt. Moslimvrouwen vonden dat zij als christen drinkwater had verontreinigd door uit dezelfde kom te drinken als zij. In de ruzie die daarop volgde zou Bibi de profeet Mohammed hebben beledigd. Het voorval leidde tot de eerste terdoodveroordeling van een vrouw in de recente geschiedenis van Pakistan.

Doodsbedreigingen

Radicale moslims protesteerden hevig tegen Bibi's vrijspraak in oktober. Vanwege doodsbedreigingen verbleef ze op een geheime locatie. Duizenden gingen de straat op, opgehitst door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Van de betogers, die onder meer vernielingen aanrichtten, zijn er volgens de overheid 3000 opgepakt, onder wie TLP-leider Khadim Hussain Rizvi. Ook vandaag staan er extra politiemachten klaar vanwege mogelijke oproer.