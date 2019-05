In 2030 niet meer tien peuken per dag meeroken aan de Amsterdamse Ring

Amsterdam erkent in het plan dat het geen invloed heeft op het aanwaaien van die grote hoeveelheid fijnstof. Daarom richt de gemeente zich op verkeer, scheepvaart, werktuigen en huishoudens.

In die laatste groep worden bezitters van een houtkachel voorgelicht over hoe ze moeten stoken, omdat een "flink stokende buur even slecht is voor de gezondheid als een drukke weg voor de deur". Ook het onderwerp vuurwerk wordt meegenomen in de plannen.

Gezondheidsraad verlangt ambitieuze plannen

De luchtkwaliteit in de hoofdstad is de afgelopen tien jaar al een stuk verbeterd, zegt de gemeente. De metingen laten zien dat de fijnstofconcentratie langzaam daalt, maar die van stikstofoxide in zeer drukke straten iets is gestegen.

Daarover trok de Gezondheidsraad vorig jaar nog aan de bel. Het adviesorgaan vroeg de regering om strengere regels op te stellen om de luchtkwaliteit te verbeteren, omdat blootstelling aan fijnstof en stikstof nog steeds mensen ziekmaakt.

De luchtvervuiling veroorzaakt of verergert klachten aan luchtwegen, longen, hart en bloedvaten en het leidt naar schatting tot zo'n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, zei de raad.

Om echt gezondheidswinst te kunnen behalen, moest de luchtverontreiniging nog verder worden teruggedrongen. De raad verlangde daarom ambitieuze maatregelen van de overheid, vooral in het terugdringen van de uitstoot van het wegverkeer. Precies wat de gemeente Amsterdam nu van plan is.