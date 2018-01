Gezondheidsraad wil extra inspanning voor betere luchtkwaliteit

Vorige maand verloor Milieudefensie nog een rechtszaak over schone lucht tegen de staat. De milieuorganisatie had geƫist dat de staat meer zou doen tegen luchtvervuiling. De rechter oordeelde dat de staat niet verplicht is om de WHO-normen na te streven. Milieudefensie gaat uitgerekend vandaag in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu komt eind dit jaar met een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit, dat de kwaliteit van de lucht permanent moet verbeteren, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Over de invulling ervan wordt nog overlegd met gemeenten en milieuorganisaties.