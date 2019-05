Amsterdam wil benzine- en dieselauto's verbieden in 2030

Benzine- en dieselauto's zijn vanaf 2030 niet meer welkom in Amsterdam. De stad wil het verkeer emissievrij maken door milieuzones uit te breiden en uitstootvrije gebieden in te voeren.

Het gemeentebestuur wil met het 'Actieplan Schone Lucht' de uitstoot aanpakken. "We willen schonere lucht voor alle Amsterdammers , zegt verkeerswethouder Sharon Dijksma. Volgens de GGD staat de huidige luchtvervuiling in de hoofdstad gelijk aan het dagelijks meeroken van 6 sigaretten.

"Vieze lucht is een sluipmoordenaar", aldus Dijksma. "Gemiddeld leven Amsterdammers een jaar korter door vieze lucht."

Amsterdamse autobezitters worden bij de overgang geholpen met subsidies en ontheffingen. De gemeente gaat het laadpalennetwerk in de stad uitbreiden. Wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen.

Stappenplan

Het uitstootvrij maken van de stad gebeurt in stappen. Vanaf volgend jaar mogen dieselauto's van 15 jaar of ouder niet meer binnen de ring A10 komen. De milieuzone voor oudere diesels raakt duizenden autobezitters. In 2022 geldt het verbod ook voor ov-bussen en touringcars binnen de kleine ring S100.

In 2025 gaat het ook gelden voor brom- en snorfietsen in de bebouwde kom en binnen de ring A10 voor vrachtwagens en bestelauto's , taxi's, ov-bussen en touringcars, net als voor de pleziervaart en de GVB-veerboten. In 2030 moet de bebouwde kom helemaal uitstootvrij zijn, dus valt ook het doek voor personenauto's en motoren.

Het Actieplan Schone Lucht wordt eind mei in de gemeenteraad besproken. Bewoners en bedrijven kunnen in juni en juli via een digitaal platform meepraten. Na een inspraakronde worden de plannen definitief.

Bizar plan

De RAI-Vereniging, de