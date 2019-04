Vanaf 2020 landelijke regeling milieuzones voor dieselrijders

Er komt in het hele land een uniforme regeling voor milieuzones. Plaatsen die vanaf 2020 een milieuzone invoeren kunnen auto's met een dieselmotor weren die op die datum ouder zijn dan vijftien jaar of ouder dan twintig jaar. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze de grens leggen. Benzineauto's mogen die milieuzones nog wel in.

Ook komt er een eenduidig systeem van borden, die voor iedereen begrijpelijk moeten zijn. Het kabinet is het eens over deze maatregelen. De Eerste en Tweede Kamer moeten zich er nog wel over uitspreken.

De uniforme regeling betekent niet dat gemeenten straks een milieuzone moeten invoeren, gemeenten kunnen zelf bepalen of ze dat nodig vinden.

Zelfde regels

Het kabinet wil graag dat in het hele land dezelfde regels gelden. Sommige gemeenten, zoals Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht, hebben nu al een milieuzone, maar de regels verschillen per plaats. In Amsterdam bijvoorbeeld worden binnen de milieuzone alleen oudere vrachtauto's, bestelbusjes, bussen en taxi's geweerd, maar in Utrecht en Arnhem ook personenauto's.

Wel is het in Amsterdam voor bewoners sinds twee jaar niet meer mogelijk om voor oudere diesel- en benzineauto's een parkeervergunning te krijgen.