AIVD: meer Nederlandse Syriëgangers in Koerdische kampen en detentie

Het aantal volwassen Nederlanders dat in Syrisch-Koerdische kampen of in detentie verblijft is afgelopen maand gegroeid naar 55. Driekwart van hen is vrouw. Zij hebben 85 kinderen bij zich. Een deel van de kinderen is vanuit Nederland meegenomen naar het strijdgebied, de rest is er geboren.

Een maand geleden ging het nog om 40 volwassenen en 65 kinderen. Inlichtingendienst AIVD heeft de nieuwe cijfers op zijn website gepubliceerd.

Bij de presentatie van het Jaarverslag 2018, begin april, zei AIVD-baas Dick Schoof al te verwachten dat het aantal mensen in kampen of detentie nog zou groeien, mogelijk richting 60. Dat is een rechtstreeks gevolg van de val van het door IS uitgeroepen kalifaat. Na het verlies van de Syrische plaats Baghouz, het laatste stukje grond dat IS bezat, hebben veel IS-strijders zich overgegeven. Daaronder zijn ook tientallen Nederlanders.

De AIVD denkt dat er nog circa 80 Nederlandse uitreizigers actief zijn in het strijdgebied: dertig bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië, vijftig elders in Syrië en Irak. Bij hen zijn respectievelijk minstens 50 en 35 kinderen. Negentig procent van de kinderen is jonger dan 9 jaar, de meesten zijn in het strijdgebied geboren.

In totaal zijn afgelopen jaren ongeveer 300 Nederlandse jihadisten uitgereisd. Negentig van hen zijn omgekomen. Zestig personen zijn teruggekeerd naar Nederland.