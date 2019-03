IS is kalifaat kwijt, 'maar ze zijn altijd bezig met volgende stap'

Op het gazon voor het Witte Huis toonde de Amerikaanse president Donald Trump woensdag triomfantelijk een landkaart. Daarop was te zien hoe onder zijn presidentschap het grondgebied van terreurgroep Islamitische Staat was gekrompen in Irak en Syrië. "Het kalifaat is weg", zei hij. Vandaag verkondigden de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dat IS was verdreven uit het laatste bolwerk Baghouz. Maar wat is er nog over van de terreurgroep?

Operationeel

In het recentste rapport van de VN-Veiligheidsraad over IS, gepubliceerd op 1 februari toen IS volgens Trump al nagenoeg verslagen was, wordt benadrukt dat de terreurgroep ook zonder kalifaat een gevaar is. "Het blijft een globale organisatie met centraal leiderschap."

Zo wordt IS nog altijd geleid door leider van het eerste uur Abu Bakr al-Baghdadi. Het is onbekend waar hij zich ophoudt. Hij is al vijf jaar niet meer in het openbaar gezien, meerdere keren doodverklaard en de VS heeft 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet.