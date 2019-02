Trump: IS volgende week verdreven uit alle gebieden in Syrië en Irak

Trump herhaalde tijdens zijn toespraak ook dat de VS niet van plan is te blijven in Syrië, ook al is IS nog niet volledig verslagen. Dat besluit zorgde eind vorig jaar voor onvrede in het Pentagon en bij buitenlandse partners en leidde tot onder meer het opstappen van minister van Defensie Mattis.

Gisteren herhaalden hoge Amerikaanse militairen de vrees dat IS de kans krijgt zich te hergroeperen als de troepen weg zijn. Trump en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo benadrukten dat IS bestreden blijft worden, maar dan wel op een andere manier.

"In dit nieuwe tijdperk wordt lokale veiligheidstroepen en het delen van informatie cruciaal. Ons gevecht hoeft niet per se altijd militair te zijn", zei Pompeo.

Strijders houden zich schuil

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland de oorlog in Syrië in kaart brengt, heeft IS nog zo'n 5000 strijders. Die houden zich vooral schuil in bergachtig gebied en in grotten in de woestijn.

Gisteren stond in een VN-rapport dat IS nog altijd de grootste en gevaarlijkste internationale terreurgroep is met de meeste financiële middelen.