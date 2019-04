Meer Nederlanders in Koerdische kampen na val Baghouz

De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD verwacht dat het aantal Nederlandse mannen en vrouwen dat vastzit in Syrisch-Koerdische gevangenissen oploopt tot 60. Dat zijn er nu 42. Daar horen 65 kinderen bij, maar dat worden er waarschijnlijk ook meer, zegt de AIVD.

De toename is een gevolg van de val van het IS-bolwerk Baghouz in het oosten van Syrië. Het is niet bekend hoe de Nederlanders eraan toe zijn, maar over het algemeen zijn de levensomstandigheden in de kampen slecht.

In de afgelopen jaren zijn ongeveer 300 Nederlanders naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij jihadgroepen als Islamitische Staat en al-Qaeda. Van hen zijn er 90 overleden en 60 teruggekeerd naar Nederland. Zo'n 90 Nederlanders vechten nog altijd voor al-Qaeda of restanten van IS.

Het grootste deel van de ongeveer 200 kinderen van Nederlandse jihadgangers in Syrië is daar geboren. Een klein deel is vanuit Nederland meegenomen.