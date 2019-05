Mueller: minister gaf verkeerde weergave van Rusland-onderzoek

Speciaal aanklager Mueller heeft bij minister Barr van Justitie geklaagd over diens samenvatting van het onderzoek naar Russische beïnvloeding bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Barr meldde in maart dat Mueller geen bewijs heeft gevonden voor samenspanning van het campagneteam van president Trump met de Russen.

Ook meldde Barr dat er onvoldoende grond was om Trump te vervolgen voor belemmering van de rechtsgang. Nu is duidelijk geworden dat Mueller enkele dagen later in een brief aan Barr heeft geschreven dat die de conclusies verkeerd heeft weergegeven. Volgens hem bood de samenvatting te weinig context.

Verwarring

"Er is verwarring ontstaan over belangrijke onderzoeksconclusies", schrijft Mueller. "Hierdoor komt het doel waarvoor het ministerie de speciaal aanklager heeft aangesteld in gevaar: het zorgen voor volledig vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek."

The Washington Post bracht de inhoud van de brief als eerste naar buiten. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie bevestigt de brief en zegt dat Mueller en Barr elkaar daarna ook telefonisch hebben gesproken.

Het volledige rapport van Mueller werd twee weken geleden gepubliceerd, al waren talloze passages weggelakt. In die tekst was al te lezen dat Trump volgens Mueller herhaaldelijk heeft geprobeerd om greep te krijgen op het Rusland-onderzoek. Het oordeel of Trump hiermee de rechtsgang heeft belemmerd, liet hij over het Congres.