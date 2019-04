Hoe duurzaam is een kledingstuk? D66 wil een Europees keurmerk

Er bestaan al energielabels voor huizen, auto's en elektronica. Waarom dan geen label om aan te geven hoe duurzaam kledingstukken zijn? D66 wil dat op Europees niveau voor elkaar krijgen.

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs heeft een motie ingediend om te onderzoeken hoeveel steun er in de Kamer is voor zo'n keurmerk. Van Eijs hekelt het gebrek aan transparantie in de kledingindustrie. "Als je in een elektronicazaak loopt, kun je direct zien hoe duurzaam een koelkast is aan de groene, oranje of rode kleur op het label. Maar in een kledingwinkel weet je als consument eigenlijk nooit waar je aan toe bent", zegt ze vandaag in het AD.

Wildgroei

Het idee om een Europees keurmerk in het leven te roepen is een "nobel streven", zegt Ashna Chhatta, die actief is als ethical fashion stylist en personal shopper.

"Maar de kledingindustrie is heel complex. Ik denk dat de overheid beter eerst kan onderzoeken hoe de keten transparanter kan worden gemaakt. Er is meer informatie nodig over de herkomst en productieomstandigheden van kledingstukken, dan pas kun je ze een duidelijk label meegeven."

Het probleem is ook niet dat er helemaal geen keurmerken zijn in de kledingindustrie. Door de toegenomen aandacht voor duurzame mode is er de laatste jaren juist een wildgroei aan labels en keurmerken ontstaan. Non-profitorganisaties en ook modebedrijven zelf geven met labels aan of producten bijvoorbeeld gemaakt zijn van biologisch katoen of dat de betrokken textielarbeiders een eerlijk loon gekregen hebben.