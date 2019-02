Meer influencers kiezen voor duurzaam, al blijft fast fashion populair

boncolor

O MY GOD😱🎉🎉🎉 Kringloopkwartier is genomineerd voor de categorie "Beste serie" bij de VEED awards! Ik ben echt ZO trots en blij, ik kan het bijna niet uitleggen! Ik had echt 0 verwachtingen, en toen ik net de site opende en Kringloopkwartier zag, was ik gewoon echt aan het shaken haha😍 Ik wil jullie allemaal heeeel erg bedanken voor het stemmen. Echt zo tof! Deze serie is echt een beetje mijn baby, waar ik heel veel in heb gestoken, en dat jullie het dan zó leuk vinden, betekent enorm veel voor me. Je kunt er nu trouwens op stemmen op de site van VEED, maar aangezien ik in dezelfde categorie als o.a. StukTV sta (met 2 miljoen abonnees haha), is er geen kans om hem te winnen. Gelukkig maakt dat me helemaal niet uit, die nominatie is voor mij al een overwinning!💪🏼 Thanks lieve mensen😘😘😘😘 liefs, een hele blije Bon