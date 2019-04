13 Reasons Why blijft controversieel: 'Serie kan mensen op ideeën brengen'

Wel vergeleken de Amerikaanse onderzoekers de cijfers met de hoeveelheid moorden, omdat dat aantal door dezelfde maatschappelijke factoren kan worden beïnvloed als het zelfmoordcijfer. Ze vonden geen significante verandering in de maanden nadat de Netflixserie was verschenen. "Dat versterkt het idee dat het zelfmoordcijfer is beïnvloed door de show en niet door andere omgevingsfactoren", schrijven de onderzoekers.

Een van de onderzoekers heeft dan ook een duidelijke boodschap. "De resultaten van deze studie moeten mensen ervan bewust maken dat jonge mensen in het bijzonder vatbaar zijn voor wat ze zien in de media", zegt ze. "Het tonen van zelfdoding heeft mogelijk onbedoelde gevolgen."

Ook Nederland zoekt naar verklaring

Vooralsnog ontbreekt dus direct bewijs voor de stelling dat 13 Reasons Why heeft geleid tot meer zelfmoorden. Maar Nederlandse onderzoekers onder leiding van 113 Zelfmoordpreventie proberen daar wel achter te komen.

Ook in Nederland was in 2017 namelijk een opmerkelijke toename in het aantal jongeren die zelfmoord pleegden: 81 tegen 48 een jaar eerder. Een belangrijk verschil is dat hier de meeste jongeren stierven in juli en oktober en dus niet in april, de maand dat de serie uitkwam.