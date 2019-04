Onderzoek naar zelfdoding onder jongeren om patronen te vinden

Arne Popma is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en leider van het onderzoek. Hij wil graag meer van dit soort gesprekken voeren met ouders. "Hoe meer verhalen we kunnen horen, hoe meer patronen we kunnen vinden waarvan we iets kunnen leren."

Maar het valt niet mee om de nabestaanden te spreken te krijgen. Tot nu toe hebben de onderzoekers contact gehad met 18 van de 81 ouderparen. "We hebben in Nederland privacy hoog in het vaandel staan", legt hij uit. "Dus we kunnen die mensen niet zomaar benaderen."

Toch is er nu al resultaat. Er is al "een hele mooie beweging" op gang gebracht, zegt Popma. "We zijn aan het kijken welke stapjes we waar kunnen zetten." Dat gaat onder meer over meer uitleg op scholen en het zichtbaarder maken voor jongeren waar ze terechtkunnen met problemen, zoals telefonisch of of online.

Deltaplan

Ook kan het beter binnen zorginstellingen, denkt de hoogleraar. "Daar kan je kijken hoe de zorg beter kan aansluiten bij moeilijke momenten, bijvoorbeeld als mensen van de ene naar de andere instelling gaan. En zo kom je eigenlijk tot een soort deltaplan waarin we stapje voor stapje dit probleem willen aanpakken."

Dat is ook waar Maike op hoopt. "Ons gevoel was dat we werden gehoord en dat iemand onze stem ging vertegenwoordigen. De onderzoekers doen aanbevelingen en daardoor gaat er ook echt wat veranderen. Ik weet zeker dat dat gaat gebeuren."

Ze doet dan ook een oproep aan andere ouders. "Ik zou zeggen: als jullie je kind hebben verloren door suïcide, doe dan alsjeblieft mee met het onderzoek om de preventie te verbeteren."