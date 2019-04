PewDiePie wil niet meer dat je oproept om op hem te abonneren na aanslagen

Hij zag dat voor het eerst toen iemand de subscribe-tekst met verf op een Tweede Wereldoorlog-monument in New York spoot. "Ik zag dat het is weggehaald en ik heb toen geld gedoneerd aan het park. Ik hoopte dat het daarbij zou blijven. Ik hoopte dat die hatelijke dingen de positieve dingen niet zouden overschaduwen."

Maar toen gebeurde er iets dat hij niet zag aankomen. De man die de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland pleegde riep tijdens zijn livestream 'subscribe to PewDiePie' voordat hij vijftig mensen doodde. Ook bij de aanslag op de synagoge in Californië afgelopen weekend refereerde de dader aan de Zweedse youtuber.

"Dat mijn naam in verband wordt gebracht met zoiets verachtelijks heeft mij meer beïnvloed dan ik heb laten zien. Ik wilde hier eerder nog niet over praten", zegt hij nu. "Ik wilde de terrorist geen aandacht geven en ik wilde niet dat de aanslag om mij draaide." In de video zegt hij dat hij de haat niet wilde laten winnen. "Maar het is nu duidelijk voor me dat 'subscribe to PewDiePie' toen had moeten stoppen."