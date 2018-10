Bollywoodkanaal T-Series bijna de grootste op YouTube. Wat is het geheim?

De opkomst van internet, samen met toenemende geletterdheid en welvaart, heeft niet alleen de voornaamste distributievorm van muziekvideo's veranderd, maar ook de stijl. "Het publiek verwacht meer realisme en logica", zegt Kumar. "Eerder was het vaak zo dat de film zich volledig in India afspeelde, maar de muziekscène ineens in Zwitserland was. Dat was een fantasie, een manier waarop we het publiek iets van de wereld konden laten zien. Maar nu kunnen ze via internet al zo veel zien, dat het in films niet meer hoeft."

De videoclips blijven een belangrijk onderdeel van de meest populaire films. Van een typische film gaat volgens Kumar zo'n 10 à 15 procent van het budget naar de muziek. Ook worden nog steeds veel muziekscènes in het buitenland opgenomen. "Maar het moet in het verhaal passen, de personages moeten een reden hebben om er te zijn. Dat geldt ook voor dansscènes: die moeten zich afspelen tijdens een avond stappen of tijdens carnaval."