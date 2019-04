Geschiedenislesje in plaats van komiek bij Correspondents' Dinner

Desalniettemin liet Trump ook dit jaar verstek gaan en verbood ook zijn medewerkers aanwezig te zijn. "Het diner is zo saai en negatief dat we liever een echt positieve campagnebijeenkomst houden", legde Trump uit. Daarom koos hij ervoor een toespraak te houden op een rally in swingstate Wisconsin.

Gratie, charme, eerlijkheid en humor

Chernow haalde intussen voorbeelden aan van hoe presidenten meer ontspannen met journalisten omgingen. Theodore Roosevelt stond de pers dagelijks te woord tijdens zijn scheerbeurt ("terwijl zijn barbier probeerde te werken zonder de keel van de president door te snijden").

John F. Kennedy grapte na beschuldigingen van stembusfraude vol zelfspot dat zijn vader Joseph hem had geadviseerd dat hij zuinig moest zijn en niet méér stemmen moest kopen dan strikt noodzakelijk. Ronald Reagan nam zelfs na een moordaanslag nog de moeite het Correspondents' Dinner te bellen.

"In deze tijden van vijandigheid moeten we onthouden dat wellevendheid het essentiële smeermiddel van onze democratie was. Onze beste presidenten benaderden de pers met gratie, charme, eerlijkheid en zelfs humor", zei Chernow tegen de verzamelde parlementaire journalisten.

"De afgelopen jaren missen we die klasse. Of we nu Republikein zijn of Democraat, we horen allemaal oprecht bij Team USA, en zijn geen lid van het kamp van de vijand."

Bekijk hieronder de hele toespraak van Chernow (29 minuten):