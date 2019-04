Nederlandse backpackers vast in Sri Lanka: 'Het is zo oneerlijk'

Volgens Jill is er momenteel een tweestrijd gaande onder de toeristen in het land. "De ene helft zegt dat wel goed komt en reist gewoon door en de andere helft wil zo snel mogelijk naar huis en is bang." Verder heeft Jill nog geen enkele georganiseerde reiziger in Sri Lanka gezien, ze heeft alleen backpackers ontmoet. "Veel mensen plannen hier hun eigen reis omdat dat zo goed te doen is hier."

Jill vindt het oneerlijk dat alleen een deel van de Nederlandse reizigers in het land wordt teruggehaald. "Wij kunnen hier helemaal niets, alleen maar wachten. En als we horen dat we opeens op een vlucht mee mogen, kan dat waarschijnlijk niet eens zo last minute, vanwege de avondklok. Geen enkele taxi wil ons zo laat nog naar het vliegveld brengen."