Dodental aanslagen Sri Lanka loopt op, meer verdachten opgepakt

Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is opgelopen tot 359, meldt de Sri Lankaanse politie. Ook zijn afgelopen nacht nog achttien verdachten gearresteerd. Het totaal aantal aanhoudingen in verband met de aanslagen op Eerste Paasdag komt daarmee op 58.

Premier Ranil Wickremesinghe zei gisteren dat er nog steeds jacht werd gemaakt op verdachten met explosieven. Het is niet duidelijk of zij nu allemaal zijn opgepakt.

De premier heeft ook gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de daders banden hadden met Islamitische Staat. Die terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op onder meer kerken en hotels opgeëist. Wickremesinghe denkt dat de aanslagen niet gepleegd hadden kunnen worden zonder hulp uit het buitenland. In hoeverre de aanslagplegers buitenlandse hulp kregen, wordt nog onderzocht.

'Fouten bij inlichtingendiensten'

De autoriteiten in Sri Lanka zeggen dat de radicaal-islamitische organisatie National Thowheeth Jama'ath achter de aanslagen zit. Over die groep is niet veel bekend.

Verder hebben Sri Lankaanse bewindslieden erop gewezen dat de inlichtingendiensten aanwijzingen hadden dat er aanslagen ophanden waren. Door fouten hebben de diensten die niet kunnen voorkomen. De president van het land zegt dat hij niet goed is geïnformeerd over de dreiging.

Hij heeft aangekondigd dat hij op korte termijn flink wil ingrijpen bij de politie, de veiligheidsdiensten en het leger. De bevoegdheden van het leger zijn intussen uitgebreid, waardoor militairen gemakkelijker verdachten kunnen arresteren en vasthouden.