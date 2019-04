'Meeste zelfmoordterroristen Sri Lanka hoogopgeleid'

De aanslagen in Sri Lanka, waarbij minstens 359 mensen omkwamen, zijn gepleegd door overwegend hoogopgeleide Sri Lankanen. De meesten van hen komen uit families uit de middenklasse of hogere middenklasse, zegt de Sri Lankaanse onderminister van Defensie Wijewardene. "Ze zijn financieel best onafhankelijk en hun families zijn financieel best stabiel. Dat is dus zorgelijk."

Wijewardene denkt dat sommige van de negen zelfmoordterroristen in meerdere andere landen hebben gestudeerd. Zo zou een van hen een opleiding in het Verenigd Koninkrijk hebben gevolgd en daarna mogelijk in Australi├ź hebben doorgestudeerd.

'Heel flink huis'

Een van de aanslagplegers was de eigenaar van een koperfabriek in een buitenwijk van de hoofdstad Colombo. Gisteren werden daar negen werknemers gearresteerd.

De terrorist woonde in een witte villa met allerlei balkons en pilaren in een rijke buurt van Colombo. De omgeving is afgezet met geel-zwart lint en tegenover het huis staan drie politieagenten, zegt verslaggever Jeroen de Jager. "Het is echt een heel flink huis van een rijke Sri Lankaan. Twee andere aanslagplegers waren de zonen van een van de rijkste zakenmannen van Sri Lanka."

Ook verslaggever Lex Runderkamp ging kijken bij zijn woning en in zijn fabriek: