Tesla onverwacht diep in de rode cijfers

Na twee kwartalen waarin Tesla voor het eerst sinds lange tijd winst maakte, is de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's in de eerste drie maanden van dit jaar weer in de rode cijfers gedoken. Het verlies is met ruim 700 miljoen dollar veel groter dan analisten hadden verwacht.

Tesla wijt de tegenvallende cijfers aan leveringsproblemen. Zo duurde het door logistieke problemen langer dan gepland om de nieuwe Model 3-auto buiten de Verenigde Staten aan de man te brengen.

Het bedrijf verwacht dit kwartaal een kleiner verlies en denkt in de periode juli tot en met september weer winst te kunnen maken. Tesla houdt vast aan de eerdere verwachting dat er dit jaar tussen de 360.000 en 400.000 auto's worden afgeleverd.

Zelfrijdende robottaxi's

In het laatste kwartaal van vorig jaar nam de winst van Tesla al af, waarop directeur Elon Musk aankondigde een deel van het personeel te ontslaan.

De tegenvallende resultaten komen twee dagen na Musks grootse belofte dat het bedrijf voor het einde van volgend jaar een vloot zelfrijdende 'robottaxi's' heeft.