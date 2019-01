Tesla maakt minder winst en ontslaat deel van het personeel

Om kosten te besparen ontslaat automaker Tesla zeven procent van het personeel. De elektrische auto's die het bedrijf produceert moeten goedkoper worden om te kunnen concurreren met andere autofabrikanten. Dat schrijft oprichter Elon Musk aan zijn personeel.

"We hebben veel vooruitgang geboekt, maar onze producten zijn nog steeds te duur voor de meeste mensen", schrijft Musk. "We hebben helaas geen andere optie dan het aantal voltijdsbanen terug te brengen met ongeveer 7 procent en alleen nog maar de meest essentiƫle tijdelijke werknemers te handhaven."

In het derde kwartaal van vorig jaar maakte Tesla voor het eerst in lange tijd winst. Ook in het vierde kwartaal blijft er onderaan de streep winst over, maar minder dan in het kwartaal ervoor. Exacte cijfers worden later gepubliceerd. Musk spreekt van het meest uitdagende jaar in de historie van het bedrijf.

Nederland

Het personeelsbestand van Tesla groeide afgelopen jaar met 30 procent. Er werken ongeveer 45.000 mensen bij het bedrijf, onder meer bij assemblagefabrieken in Nederland. Wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse personeel is niet bekend.

In juni vorig jaar kondigde Tesla aan 9 procent van het personeel te schrappen. Vervolgens werden er ook weer heel veel nieuwe werknemers aangenomen door het bedrijf.

"Voor iedereen die weggaat, bedankt voor wat jullie hebben gedaan om ons bedrijf verder te brengen", zegt Musk. "Voor iedereen die blijft, we hebben nog steeds veel uitdagingen voor ons."