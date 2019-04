Bij Musks grootse beloftes over zelfrijdende Tesla is korrel zout op z’n plaats

En alsof dat alles nog niet genoeg is, belooft Musk ook dat deze auto's kunnen werken op zogeheten Level 5 autonomie zonder enige beperking, schrijft The Verge. Dat wil zeggen: een auto die overal ter wereld, in elke omstandigheid, op elk moment zelfstandig kan rijden. Zo'n auto rijdt op dit moment nog niet rond.

Erg optimistisch

"Er zijn wel test-modellen die onder gecontroleerde omstandigheden rondrijden", zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, over Level 5-auto's. "Maar dergelijke auto's volgend jaar in de stad laten rijden, lijkt me erg optimistisch. Misschien dat ze in een klein dorpje de weg op kunnen, maar niet in steden in de VS of in Europa en al helemaal niet in een land als Nederland."

Musk denkt dat zijn Level 5-auto's volgend jaar in ten minste één land mogen rijden. Welk land dat is, zegt hij er niet bij. Hij denkt daarnaast dat Tesla over twee jaar auto's zonder stuur of pedalen zal maken. De miljardair stelde dat zijn voorspellingen vaak niet direct uitkomen, maar dat het hem uiteindelijk altijd wel lukt.

Van Wee bevestigt dat de industrie de afgelopen jaren - na een hype rond de zelfrijdende auto - nuchterder is gaan nadenken. "Wat Tesla nu zegt, staat hier inderdaad haaks op." Toch denkt de hoogleraar dat Musk ook weer niet voor gek moet worden verklaard. "Hij is een van de belangrijkste spelers op transportgebied." Al erkent hij ook dat de voorspellingen die Musk nu doet ver af staan van zijn eigen inschattingen.

Dodelijke ongelukken

Het optimisme rond zelfrijdende auto's is ook minder geworden door een aantal dodelijke ongelukken. Zo reed een Tesla met Autopilot-modus, waarbij de auto tijdens het rijden taken van de bestuurder overneemt, vorig jaar tegen een betonnen afscheiding op een snelweg en versnelde in de laatste seconden.

In diezelfde periode reed een zelfrijdende auto van Uber een overstekende voetganger aan. De incidenten voedde de al bestaande scepsis over de staat van zelfrijdende auto's. In februari van dit jaar zei Willem Vlakveld, onderzoeker bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), al tegen de NOS dat "de algemene teneur onder experts en de bevolking is veranderd". Volgens hem was de reeks ongelukken daarin een kantelpunt.