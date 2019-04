Aanslagpleger Gökmen T. mishandelde cipier vlak voor vrijlating

Gökmen T., de man die heeft bekend dat hij op 18 maart de aanslag heeft gepleegd op een tram in Utrecht, heeft tijdens zijn eerdere detentie een gevangenisbewaarder mishandeld. Dat gebeurde op 25 februari van dit jaar, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

T. kreeg een disciplinaire straf, maar werd een paar dagen later, op 1 maart, op last van het gerechtshof onder voorwaarden vrijgelaten. Op 18 maart schoot hij vier mensen dood in de tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries meldde begin deze maand al dat T. in de gevangenis een personeelslid zou hebben mishandeld. Dat zou zijn gebeurd omdat hij niet mocht bidden in de arbeidsruimte. Minister Grapperhaus wilde destijds niet op de kwestie ingaan, maar bevestigt het nu dus wel, en ook dat het vlak voor de vrijlating van T. gebeurde.

Minister: systeem evalueren

In zijn brief schetst Grapperhaus de gebeurtenissen die voorafgingen aan de aanslag. Gökmen T. zat in voorlopige hechtenis vanwege de verkrachting van zijn vriendin in juli 2017. Twee maanden later, in september, werd die hechtenis geschorst en kwam T. vrij. Omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield, werd hij in januari van dit jaar weer vastgezet.

Twee dagen na de mishandeling van de bewaker beloofde T. aan het gerechtshof in Leeuwarden dat hij nu wel zou meewerken aan psychiatrisch onderzoek en onderzoek van de reclassering. Het hof besloot hem daarop vrij te laten.

De hele gang van zaken is voor Grapperhaus reden om de werking van het justitiële systeem op een aantal punten te evalueren. Ook laat hij onderzoeken hoe er is omgegaan met signalen dat de verdachte in de gevangenis aan het radicaliseren was.