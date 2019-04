'Medegevangenen Gökmen T. waarschuwden dat hij ernstig radicaliseerde'

Vier medegevangenen van Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag in Utrecht, waarschuwden kort voor zijn vrijlating dat de man ernstig radicaliseerde en verontrustende uitspraken deed. Dat meldt een betrouwbare bron, volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het is niet duidelijk wat er met de waarschuwingen is gedaan.

In de gevangenis was volgens de bron van De Vries ook een handgemeen met een bewaker omdat T. op een gebedsmatje wilde bidden in een werkplaats. Er ontstond een woordenwisseling waarbij T. de bewaker een kopstoot zou hebben gegeven.

'Geen commentaar'

Vanwege dit incident werd T. in afzondering geplaatst, maar tijdens die maatregel werd hij op vrije voeten gesteld door het gerechtshof. Van de kopstoot zou geen aangifte zijn gedaan of melding van zijn gemaakt tijdens de rechtszitting.

Na afloop van de ministerraad wilde minister Grapperhaus niet op de kwestie ingaan. De advocaat van T. heeft geen commentaar.