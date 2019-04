Stankoverlast en smog door paasvuren

In delen van het land is een brandlucht te ruiken. Die wordt veroorzaakt door de paasvuren die in Duitsland en het oosten van het land zijn aangestoken. De oostenwind blaast de rook en roetdeeltjes van die vreugdevuren naar het westen.

Op veel plekken in het oosten en midden van het land is de luchtkwaliteit op het moment onvoldoende, lokaal zelfs slecht.

Het RIVM waarschuwde eerder deze week al dat de paasvuren konden leiden tot smog en een verslechtering van de luchtkwaliteit.