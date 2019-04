Afgelaste paasvuren in Overijssel aangestoken door onbekenden

Zeker drie paasvuren die afgelast waren in Overijssel, zijn vannacht alsnog ontstoken. Onbekenden hebben de houtstapels aangestoken.

In Deldenerbroek mocht het vuur niet aan, meldt RTV Oost. Het zou te gevaarlijk zou zijn door de droogte in combinatie met de wind. De organisatie was gisteren nog flink in de weer met giertanks vol water om te voorkomen dat de stapel alsnog in vlammen zou opgaan. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te blussen.

Ook in Steenwijkerland in de Kop van Overijssel en in Hardenberg werden ondanks een verbod paasvuren ontstoken. In Tubbergen mocht het paasvuur wel doorgaan, maar werd het vannacht al voortijdig ontstoken.