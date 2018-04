Smog in zuidwesten door Duitse paasvuren, Nederlandse vuren gewoon aangestoken

Het RIVM meldt dat op sommige plaatsen in het zuidwesten van het land de luchtkwaliteit onvoldoende is, en lokaal zelfs slecht. Oorzaak van de smog zijn de paasvuren van gisteravond in Duitsland.

De milieudienst in de regio Rijnmond had vanmiddag al meer dan 200 klachten binnengekregen over stankoverlast door die Duitse paasvuren, schrijft RTV Rijnmond. Ook bij de brandweer Haaglanden kwamen meldingen binnen over een brandlucht. De Ammunitiehaven in Den Haag werd daarom tijdelijk afgesloten. De brandweer dacht aan een brand, maar kon geen brandhaard vinden.

Het RIVM meldt dat de fijnstofconcentraties in het zuidwesten zijn verhoogd. Vanavond kan de luchtkwaliteit ook in andere regio's achteruitgaan, als daar paasvuren branden. Naar verwachting is er vanavond weinig wind, waardoor de rook kan blijven hangen.

Het aansteken van paasvuren ging gewoon door, zoals hier in Espelo: