Bijna helft paasvuren in Overijssel afgelast, risico op brand te groot

Bijna de helft van de paasvuren die dit weekend in Overijssel zouden worden aangestoken, gaat in verband met de aanhoudende droogte niet door.

Er stonden een kleine 120 paasvuren gepland, maar het risico op natuurbranden is volgens de veiligheidsregio te hoog, meldt RTV Oost. In Overijssel is fase 2 afgekondigd, wat niet alleen inhoudt dat de kans op brand groot is, maar ook dat deze branden zich door de droogte en mogelijke wind snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen.

Veiligheidsmaatregelen aangescherpt

Onder meer de gemeenten Enschede, Dalfsen en Hardenberg hebben de paasvuren in verschillende dorpen verboden. In andere gemeenten gaan de paasvuren vooralsnog wel door.

Een aantal gemeenten heeft wel bepaalde veiligheidseisen gesteld, bijvoorbeeld dat er maar één vuur per kern aangestoken mag worden. Maar als het zondag te hard gaat waaien, kunnen de paasvuren alsnog worden afgelast.

Meerdere gemeenten worstelen met de paasvuren. Zij mogen zelf beslissen of ze die laten doorgaan. Ook in de Achterhoek zijn door de droogte al tientallen paasvuren geannuleerd, meldt Omroep Gelderland.