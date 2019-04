Gemeenten worstelen met paasvuren door droogte en 'Scheveningen'

In het oosten van Nederland zijn de paasvuren een 'ding'. De kans is echter groot dat dit jaar voor het eerst op Eerste en Tweede Paasdag de vlam niet in de stapels hout gaat.

Gemeenten hebben het moeilijk met de beslissing: het ontsteken van de boakes met vooral snoeiafval is een honderden jaren oude traditie. Maar het risico op natuurbranden is verder toegenomen. Afgelopen nacht is dan ook opgeschaald naar fase 2, waardoor in veel gevallen niet meer gestookt mag worden.

Gemeenten kunnen, in overleg met de brandweer, zelf een verbod instellen. Veel gemeenten achten de kans dat het verkeerd afloopt te groot. Door de toenemende droogte kunnen natuurbranden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

Veel gemeenten hebben al besloten om dit jaar de paasvuren te verbieden. Er zijn ook gemeenten die de boel nog even aankijken en pas later deze week een besluit nemen.

Achterhoek

In de Achterhoek zijn al tientallen paasvuren afgelast, schrijft Omroep Gelderland. Maar daarmee is de veiligheid nog niet gegarandeerd, denken de ambtenaren van Bronckhorst. De gemeente vraagt de organisatoren te voorkomen dat vuurstapels die klaar liggen toch in brand worden gestoken. Brandwachten of hekwerken moeten dat verhinderen.

De gemeente Rijssen-Holten, met de twee bekendste vuren in Espelo en Dijkerhoek, wikt en weegt nog. Burgemeester Hofland laat via RTV Oost weten dat stapels hoger dan 20 meter er dit jaar sowieso niet in zitten.

Vuurtornado

Dat heeft te maken met het vreugdevuur tijdens de Nieuwjaarsnacht in Scheveningen dat uit de hand liep. Door de wind ontstond een vuurtornado en daalde een vonkenregen op Scheveningen neer. Sindsdien zijn gemeenten voorzichtiger met vuurstapels.

Zo komen er geen paasvuren in de Gelderse plaatsen Brummen en Klein Dochteren en ook het Overijsselse Goor breekt met het eeuwenoude gebruik.

Vorig jaar april waren er veel klachten over smog, stank en rookoverlast door paasvuren in Duitsland en Nederland.