Brandweer vandaag druk met natuurbranden

Op verschillende plaatsen in het land hebben vandaag natuurbranden gewoed. Inmiddels is overal het sein brand meester gegeven.

In Limburg brak brand uit in Beesel en Belfeld. In Belfeld wist de brandweer het vuur in een bos snel onder controle te krijgen. Gisteren woedde daar op exact dezelfde plaats ook al een brand, waarbij toen een oppervlakte van ongeveer 20 bij 30 meter werd verwoest.

Bij Beesel moest de brandweer een bermbrand op twee plaatsen blussen. In totaal ging het om zo'n 100 vierkante meter berm, schrijft 1Limburg.

Extra alert

In heel Nederland is fase 2 afgekondigd, wat niet alleen inhoudt dat het risico op brand groot is, maar ook dat het vuur zich door de droogte en mogelijke wind snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. Veiligheidsregio's in het land zijn extra alert en vragen het publiek om extra op te letten.

In IJmuiden stond vanmiddag een stuk duin van ongeveer 100 vierkante meter in brand. De brandweer bluste het vuur snel, schrijft NH Nieuws. Nog geen half uur na de eerste melding werd het sein brand meester gegeven.

In de weg

In een natuurgebied bij het Friese Oranjewoud brandde vandaag zo'n 150 tot 200 vierkante meter veengrond. Het vuur is inmiddels onder controle, al was de brandweer enige tijd bezig met nablussen. Volgens de brandweer was het op het moment dat de brand uitbrak erg druk in het gebied.

"De politie heeft meerdere keren mensen moeten waarschuwen om op afstand te blijven en hulpverleners de ruimte te geven", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omrop Fryslân. "Het publiek stond een beetje in de weg. Maar dat heeft de hulpverlening niet echt gehinderd."

Paasvuren

Vanwege de droogte en het warme weer worstelen gemeenten met de vraag om de traditionele paasvuren wel of niet door te laten gaan. Een aantal gemeenten heeft ze verboden. Zo zijn in de Achterhoek tientallen paasvuren afgelast en in de provincie Overijssel gaat bijna de helft van alle paasvuren dit weekend niet door.

Andere gemeenten laten de paasvuren wel doorgaan, maar dan in aangepaste vorm. Zoals in het Brabantse Budel, waar de brandstapel na overleg kleiner wordt gemaakt.