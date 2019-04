'Brandweer vliegt boven Veluwe vanwege verhoogd risico natuurbrand'

De brandweer gaat vanaf vandaag surveillancevluchten boven de Veluwe uitvoeren vanwege een verhoogd risico op natuurbranden door de droogte. Dat zegt Brandweer Nederland tegen NU.nl.

"We zien dat de droogte in natuurgebieden fors is en de kans op een snelle uitbreiding van een natuurbrand is daardoor heel groot", zegt brandweerwoordvoerder Allard Schimmel tegen de nieuwssite.

Veiligheidsregio's Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland zijn extra alert op natuurbranden. Eerder deze week gebeurde dat ook al in de regio's Noord-Holland-Noord en Hollands Midden. "We roepen het publiek ook op om alert te zijn."

Volgens de brandweer kan de Veluwe wel gewoon bezocht worden. "We willen mensen ook niet bang maken, we willen alleen dat ze extra opletten." De surveillancevluchten zullen tot Pasen twee keer per dag worden uitgevoerd.

In 2014 was er een grote brand op de Veluwe. Toen werd er 527 hectare hei en bos in de as gelegd.