New York mag ouders verplichten hun kind te vaccineren tegen mazelen

New York mag volgens de rechter van ouders eisen dat ze hun kinderen vaccineren tegen mazelen. De stad heeft recentelijk het vaccineren tegen mazelen verplicht vanwege een epidemie. Een groep ouders uit stadsdeel Brooklyn was het daar niet mee eens en had een rechtszaak aangespannen.

De ouders vinden het verplichten van de prik buitensporig. Volgens hun advocaat is er geen sprake van een epidemie, omdat maar zeer weinig mensen het virus dragen.

De gemeente zei dat deze maatregel wel noodzakelijk is, omdat quarantaine geen effect zou hebben. Het virus kan al besmettelijk zijn voordat er symptomen zichtbaar zijn. De rechter heeft besloten dat de volksgezondheid zwaarder weegt.

Noodtoestand

New York kampt met de grootste mazelenuitbraak sinds 1991. Daarom is in een deel van Brooklyn vorige week de noodtoestand uitgeroepen. Als ouders hun kinderen niet inenten, kunnen ze een boete krijgen van bijna 900 euro. Ruim 300 mensen zijn tot nu toe in Brooklyn besmet geraakt, vooral in de orthodox-joodse gemeenschap.

Elders in de staat New York, in Rockland County, gold al eerder de noodtoestand. Dat hield in dat voor dertig dagen kinderen die niet ingeënt zijn tegen mazelen niet meer welkom waren op openbare plaatsen. In Rockland County zijn momenteel meer dan 200 gevallen van mazelen bekend.

Wantrouw

De uitbraak begon in de orthodox-joodse gemeenschap, waar sommigen hun kinderen niet laten vaccineren. Dat heeft niet zozeer religieuze redenen, maar komt eerder door het gesloten karakter van de ultra-orthodoxen. Zij wantrouwen van oudsher bemoeienis van buitenaf. Ook kunnen ongefundeerde verhalen, zoals dat vaccins autisme veroorzaken, makkelijker worden verspreid.

Wereldwijd is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie het aantal gevallen van mazelen in 2019 bijna verviervoudigd in vergelijking met vorig jaar. In Nederland waren begin deze maand vier kinderen op een crèche in Den Haag besmet met mazelen.