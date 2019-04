Mazelenuitbraak op Haagse crèche, zeker drie kinderen besmet

Drie kinderen zijn op een kinderopvang in Den Haag besmet met de mazelen. Een vierde kind vertoont de symptomen van de ziekte. Er is een kans dat de ziekte zich verder verspreidt, zegt GGD Haaglanden.

Een van de kinderen heeft de mazelen vermoedelijk opgelopen op vakantie. De zieke kinderen zijn niet ingeënt. Bij zeker een van de kinderen had dat eigenlijk al wel moeten gebeuren. De andere zijn jonger dan veertien maanden, de leeftijd waarop kinderen een BMR-vaccinatie krijgen.

De GGD wil niet zeggen om welke kinderopvang het gaat. De ouders zijn geïnformeerd en er wordt gekeken of ongevaccineerde kinderen in de omgeving van de besmette kinderen alsnog kunnen worden ingeënt.

Dat geldt ook voor kinderen tussen die tussen zes en veertien maanden oud zijn en anders nog niet zouden worden ingeënt. "Het probleem is alleen dat die vaccinatie dan maximaal drie dagen na de besmetting toegediend moet worden. Alleen worden de mazelen bij kinderen vaak pas later zichtbaar."

De ziekte is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen en zeer jonge kinderen.

Geen link met vaccinatiegraad

Met deze kinderen erbij zijn er dit jaar al twaalf gevallen van de mazelen gemeld. Gemiddeld gaat het om tien tot twintig mensen per jaar.

Volgens het RIVM kun je op basis van die cijfers nog geen verband leggen met de dalende vaccinatiegraad. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het cruciaal dat minimaal 95 procent van de bevolking ingeënt is. In dat geval kan het virus zich namelijk nauwelijks verspreiden en is de kans op een epidemie minimaal. In Nederland ligt de vaccinatiegraad tegen mazelen bij kinderen rond de leeftijd van 2 jaar iets onder de 95 procent.

In Nederland gaat zelden iemand dood aan de mazelen, de laatste keer dat dat gebeurde was in 2013.