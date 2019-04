Egyptenaren mogen stemmen om Sisi tot 2030 aan de macht te houden

Egyptenaren mogen komend weekend in een referendum bepalen of president Sisi kan aanblijven tot 2030. Zijn tweede en laatste ambtstermijn loopt eigenlijk in 2022 af.

Gisteren stemde het parlement met een overweldigende meerderheid in met een aantal grondwetswijzigingen. Een daarvan houdt in dat de presidentiƫle ambtstermijn wordt verlengd van vier naar zes jaar. Daarmee zou Sisi al tot 2024 mogen aanblijven. Het maximum aantal termijnen blijft twee.

Maar een extra artikel, speciaal opgesteld voor Sisi, bepaalt dat hij in 2024 nog een laatste keer mag meedoen met de presidentsverkiezingen. Daarmee zou hij dus tot 2030 president kunnen blijven.

Ook krijgt het leger meer invloed en wordt het de "bewaker en beschermer van de Egyptische staat en democratie" genoemd. Zo krijgen militaire rechtbanken meer macht bij de veroordeling van burgers.

Burgerrechten onder druk

Critici in binnen- en buitenland stellen dat Egypte hiermee verder afglijdt naar een dictatuur, waarin burgervrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en van vereniging ernstig in het gedrang komen. Zo kwamen verschillende beroemde Egyptenaren recent in de problemen doordat ze kritiek hadden geuit op hun land of op Sisi.

Volgens Amnesty International en Human Rights Watch gaat het wat betreft de mensenrechten veel slechter in Egypte dan in 2010, toen dictator Mubarak nog aan de macht was.

Voormalig opperbevelhebber Abdel Fatah al-Sisi (64) kwam in 2013 aan de macht na een coup. In 2014 won hij de presidentsverkiezingen en vorig jaar werd hij met 97 procent van de stemmen herkozen.