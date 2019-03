Acteerverbod voor bekende Egyptische acteurs na kritiek op president

Twee bekende Egyptische acteurs zijn uit de nationale bond voor acteurs gezet, nadat ze kritiek hadden geuit op de Egyptische president Sisi. De twee spraken zich afgelopen maandag in Washington uit tegen de doorgevoerde grondwetswijziging waardoor de 64-jarige president tot 2034 aan de macht kan blijven.

Amr Waked en Khaled Abol Naga speelden beiden in diverse Egyptische films en series en enkele Amerikaanse films. Naga is ook bekend in Egypte vanwege de vele shows die hij daar presenteerde. Beide acteurs wonen inmiddels in het buitenland.

Vlak nadat ze kritiek hadden geuit kregen ze te horen dat ze uit de vakbond zijn gezet. Dat betekent ook dat de mannen niet meer in Egypte hun werk mogen uitoefenen. "Het is belachelijk, het is alsof ze ons niet alleen uit de bond gooien, maar ook onze nationaliteit afpakken," zegt Naga tegen The Washington Post.

Zangverbod voor zangeres

Een paar dagen geleden kreeg ook de Egyptische zangeres Sherine Abdel-Wahab te horen dat ze niet meer mag optreden. Zij had gezegd dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat. De zangeres presenteert ook de Arabische versie van The Voice.

Mensenrechtenorganisaties trekken geregeld aan de bel over het Noord-Afrikaanse land. Volgens Amnesty International en Human Rights Watch gaat het wat betreft de mensenrechten veel slechter in Egypte dan in 2010, net voor het begin van de Arabische Lente.