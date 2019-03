Zangverbod voor Egyptische zangeres na kritiek op censuur

De Egyptische zangeres Sherine Abdel-Wahab mag niet meer in eigen land optreden, nadat ze gezegd had dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat. Bij een optreden in Bahrein had ze gezegd dat ze daar kon zeggen wat ze wilde, maar dat iedereen die vrijuit praat in Egypte in gevangenis belandt. De zangeres, in Egypte kortweg bekend als Sherine, presenteert ook de Egyptische versie van The Voice.

De Egyptische bond van musici legde zangeres Sherine meteen een verbod op om op te treden, en riep haar op voor ondervraging. Een jurist die al vaker namens de overheid bekendheden heeft vervolgd, heeft een aanklacht ingediend wegens belastering van Egypte. Hij ziet in de opmerkingen een uitnodiging aan verdachte organisaties om zich in Egyptische zaken te mengen.

Excuus

Vorig jaar kwam Sherine ook al in problemen, toen ze had gezegd dat de Nijl vervuild was. Een celstraf van zes maanden werd in hoger beroep geschrapt. De zangeres betuigde later spijt.

Ook ditmaal heeft ze excuus aangeboden "voor de fout" die ze gemaakt heeft, die ze wijt aan vermoeidheid. Ze deed een beroep op president Sisi voor clementie. Sinds hij aan de macht is, zijn veel politici en kunstenaars gevangengezet of het land uit gezet.