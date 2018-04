President Sisi zoals verwacht herkozen, opkomst in Egypte lager dan in 2014

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft zoals verwacht met overgrote meerderheid de verkiezingen van de afgelopen dagen gewonnen. Hij kreeg volgens de landelijke kiescommissie ongeveer 97 procent van de stemmen. Vier jaar geleden won de oud-legermaarschalk met hetzelfde percentage.

Dat Sisi weer zou winnen stond wel vast, omdat alle serieuze uitdagers waren afgehaakt. De enige tegenkandidaat, Moussa Mustafa Moussa, kreeg ongeveer 3 procent van de stemmen.

Een signaal van ontevredenheid onder de Egyptische bevolking was dat de opkomst bij de verkiezingen dit jaar een stuk lager was dan in 2014. Toen ging 47 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus, dit jaar komt de opkomst uit op zo'n 41 procent. Dat betekent dat bijna 60 miljoen stemgerechtigde Egyptenaren zijn thuisgebleven.