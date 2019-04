Is deels thuis, deels in verpleeghuis voor steeds meer ouderen de toekomst?

Martha van de Bos zorgt dag en nacht voor haar man Wim. Het gaat nog niet zo slecht met hem dat hij definitief naar een verpleeghuis moet, maar hij heeft wel steeds meer zorg nodig. En dat valt Martha best zwaar. Ze zorgt thuis voor hem en is eigenlijk dag en nacht in de weer. Overdag, met dingen als wassen, aankleden, eten, een stukje buiten wandelen. Maar ook 's nachts moet ze eruit. "Je rolt er in, maar er komt steeds meer bij", zegt Martha.

Samen met man Wim is ze vandaag in logeerhuis Ter Heijde aan de Zuid-Hollandse kust bij Monster. Ze hebben er een nachtje geslapen om het eens uit te proberen, want Martha wil deze zomer graag een keertje op vakantie. Maar dan wil ze haar man wel in goede handen achterlaten.

Martha en Wim zijn niet de enigen in deze situatie. We worden met zijn allen steeds ouder. Over zes jaar, in 2025, is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking boven de 65. En waren er in 2016 nog 700.000 mensen boven de 80, in 2025 zijn dat er ruim 1,2 miljoen. Dementie zal in 2040 de aandoening zijn met de hoogste sterfte- en ziektelast. Een ziekte die een heleboel zorg en mantelzorg met zich meebrengt.

Tegelijkertijd is het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Omdat ouderen dat vaak fijn vinden, maar ook omdat het goedkoper is. En dat kan een steeds grotere druk leggen op de omgeving van thuiswonende ouderen. Ruim 4 miljoen mensen zijn nu al mantelzorger. Vaak wordt de zorg door hen gecombineerd met een vaste baan en of zorg voor een eigen gezin.

Minister De Jonge van Volksgezondheid: "Een deel van de mantelzorgers ervaart daar flinke last van. Een logeerhuis waar mensen tijdelijk een weekje, of iedere week een paar dagdelen terecht kunnen zou voor veel mensen een goede oplossing zijn".

Financieel Doolhof

Vandaag was de minister aanwezig bij de start van een pilot met tien van dit soort logeerhuizen. Het idee, waar D66-Kamerlid Bergkamp en VVD-Kamerlid Hermans al langer voor pleiten, is niet helemaal nieuw. Zulke huizen bestaan op sommige plekken al. Maar de weg er naar toe is niet voor iedereen even gemakkelijk, is de ervaring.

Zo valt de financiering voor een deel onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die door de gemeente geregeld wordt. Maar ook de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Zorgverzekeringswet spelen een rol.

"Dat moet en kan eenvoudiger", denkt Joost de Haan van Movisie. Dat bureau onderzoekt aan de hand van de pilot, die één jaar gaat duren, wat er allemaal kan verbeteren om de logeerhuizen voor meer mensen toegankelijk te maken. En zal het kabinet daarover adviseren.

Als mensen op deze manier uiteindelijk langer thuis kunnen blijven wonen, kan dat niet alleen een verlichting voor de mantelzorgers zijn, maar het kan ook kosten besparen.

Om het te laten slagen zullen alle partijen "als financiers van de zorg in de regio veel meer de samenwerking moeten opzoeken", zei minister De Jonge vandaag. Vanuit het project "Langer Thuis" stelt het kabinet 1 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Daar kunnen ze bijvoorbeeld een coördinator logeerzorg mee aanstellen om de samenwerking van de grond te brengen.