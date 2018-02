Experimenteren met parttime verpleeghuiszorg? 'Dat bestaat eigenlijk al'

VVD en D66 lanceerden onlangs een nieuw plan: experimenteren met parttime verpleeghuizen. Zo willen ze het gat dichten tussen langer thuis wonen en het verpleeghuis. Het plan, waarbij zieke ouderen voor korte tijd in een verpleeghuis verblijven, roept echter verbazing op bij zorgondernemers in het land. Want eigenlijk bestaat het al.

"Ik ben verbaasd dat ze daar nog onderzoek naar willen doen", zegt Petra Oxfoort van het respijthuis in Alkmaar. "Het is jammer dat ze niet hebben gekeken naar de initiatieven die er al zijn." Zo kunnen in het respijthuis mensen een paar dagen of een week per maand verblijven, zodat de mantelzorger thuis op adem kan komen.

En die rust hebben mensen die voor hun zieke partner zorgen vaak hard nodig, vertelt Susan van der Burg, medewerkster van het logeerhuis Warm Thuis in het Noord-Hollandse Oterleek. "Ik heb heel veel mensen hier huilend aan tafel gehad. Hoe moeilijk het is, hoe zwaar het is."

Sinds de sluiting van verzorgingshuizen komt de zorg van veel zieke ouderen vooral op het bord van de mantelzorgers terecht. De lat om opgenomen te worden in het verpleeghuis ligt steeds hoger. Veel verpleeghuizen kampen met wachtlijsten. Hierdoor is er een gat ontstaan, dat de parttime verpleeghuiszorg kan opvullen.