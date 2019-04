President Ecuador: 'Assange spioneerde vanuit ambassade'

WikiLeaks publiceerde eerder al privé-foto's van Moreno en zijn familie. Moreno zegt dat Assange de voorwaarden voor zijn asiel in de ambassade heeft geschonden. De aanhouding was dan ook een beslissing van de Ecuadoraanse regering, zegt de president nu. "We nemen geen beslissingen op basis van externe druk vanuit welk land dan ook."

Wel zouden de Britten Moreno vooraf ervan verzekerd hebben dat de rechten van Assange gerespecteerd zullen worden en dat hij niet aan een land uitgeleverd zal worden waar hem de doodstraf te wachten staat.

Onhoudbaar

Volgens de president heeft Assange zich alles behalve goed gedragen. "Assange's houding was absoluut verwerpelijk en schandalig na alle bescherming die de Ecuadoraanse staat hem bijna zeven jaar gaf. Hij mishandelde onze ambtenaren in de Ecuadoraanse ambassade in Londen en misbruikte het geduld van Ecuadoranen."

Ook zou de WikiLeaks-oprichter "ongepast hygiënisch gedrag" vertoond hebben tijdens zijn verblijf. "Gezien de voortdurende schendingen van protocollen en bedreigingen werd politiek asiel onhoudbaar."

