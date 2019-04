President Ecuador: Assange schendt voorwaarden asiel

De president van Ecuador zegt dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange de voorwaarden van zijn asiel in de Londense ambassade heeft geschonden. Welke voorwaarden dat zijn, heeft Lenin Moreno niet gezegd. Hij benadrukte dat Assange niet mag liegen, geen privé-accounts mag hacken en zich niet mag mengen in de politiek van landen.

De president zei tegen lokale media dat er privéfoto's van hem en zijn gezin op sociale media zijn verspreid. "Het gaat om foto's van mijn slaapkamer, wat ik eet en hoe mijn vrouw en kinderen dansen", zei hij. Ook zouden privégesprekken zijn afgeluisterd. Moreno weigerde te zeggen of hij denkt dat WikiLeaks het materiaal heeft verspreid.

De Ecuadoraanse regering denkt wel dat de klokkenluiderssite de foto's naar buiten heeft gebracht. Die zouden jaren geleden zijn gemaakt toen Moreno en zijn gezin nog in Genève woonden.

Publicatie belastingparadijzen

WikiLeaks ontkent de aantijgingen. De klokkenluiderssite denkt dat de Ecuadoranen boos zijn om een publicatie waarin de president ervan wordt beschuldigd dat hij geld heeft weggesluisd via belastingparadijzen.

De kwestie met Julian Assange laat zien dat het geduld rond zijn verblijf in de Ecuadoraanse ambassade aan het opraken is. Assange woont sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij was daarnaartoe gevlucht om te ontkomen aan uitlevering aan Zweden vanwege een verkrachtingszaak. Moreno zei gisteren dat Assange's leven niet in gevaar is.