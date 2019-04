Grote winnaar Forum lijkt in meer dan helft provincies niet mee te gaan besturen

Forum voor Democratie (FvD) was de grote winnaar bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, maar de partij lijkt in meer dan de helft van de provincies buiten het bestuur te vallen. Vandaag werd bekend dat FvD hoogstwaarschijnlijk niet gaat meedoen in Friesland, Gelderland, Noord-Brabant.

In Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland werd FvD de grootste partij. In alle twaalf provincies eindigde de partij in de top-3. Toch blijft FvD zeer waarschijnlijk in zeven provincies buiten de coalitie: Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland en Utrecht. In onder meer Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland blijken de standpunten rond klimaat een breekpunt, in de vier overige provincies heeft de informateur een coalitie zonder FvD geadviseerd.

In de vijf overige provincies - Drenthe, Flevoland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland - is de informateur nog bezig. In Drenthe, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland wordt ingezet op een coalitie met FvD. In Flevoland werd FvD de grootste partij, maar laat de informatie nog op zich wachten omdat werd besloten tot een hertelling.

Klimaat

In veel provincies blijken de klimaatstandpunten van FvD te botsen met die van andere partijen. In Friesland kwam uit gesprekken naar voren dat andere partijen bang waren dat de FvD geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen, zegt informateur Harry van der Molen (CDA).

"Dat ging over eerdere besluiten die door de provincie zijn genomen", zegt Van der Molen. "Maar ook hoe men om wilde gaan met landelijke besluiten, zoals klimaatmaatregelen." Een gebrek aan bestuurlijke ervaring bij Forum was een andere reden dat de partijen vreesden voor een instabiele coalitie.

In Noord-Brabant haakte FvD zelf af: de partij kon het niet eens worden over het klimaatbeleid met de grootste partij VVD. "Wij hadden gehoopt op een forse koerswijziging van de VVD. Maar dat bleek niet zo te zijn", zegt FvD-lijsstrekker Eric de Bie tegen Omroep Brabant.

In Gelderland adviseerde de informateur een coalitie zonder FvD. "Wij vinden dat het wel een tandje minder mag met de energietransitie en 125.000 mensen zijn dat met ons eens. Als je dan een coalitie met GroenLinks voorstelt, raakt mij dat wel", zegt FvD-lijsttrekker Arjan de Kok tegen Omroep Gelderland.