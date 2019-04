Wiegel koerst af op coalitie met Forum en VVD in Zuid-Holland

Forum voor Democratie en de VVD, de twee grootste partijen in Provinciale Staten in Zuid-Holland, moeten in ieder geval beiden deel uit gaan maken van het college van Gedeputeerde Staten. Ook moet het aantal collegeleden worden uitgebreid van 5 naar 7.

Dat is het uitgangspunt van informateur Hans Wiegel. Hij is door Forum-leider Thierry Baudet gevraagd om informateur te worden in Zuid-Holland.

Wiegel wil een breed college vormen met naast Forum en VVD nog twee tot drie partijen. "In Noord-Brabant en Den Haag zijn we er eerder in geslaagd colleges te vormen die een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de Staten als geheel", aldus Wiegel.

Elkaar wat gunnen

Vandaag en morgen praat de VVD-coryfee met de 16 fractievoorzitters in Provinciale Staten van Zuid-Holland. "Kern van mijn aanpak zijn samenwerking, elkaar wat gunnen en vooral onderling vertrouwen", aldus Wiegel.

Nieuwkomer Forum voor Democratie werd twee weken geleden meteen de grootste partij in Zuid-Holland met 11 van de 55 zetels. De VVD haalde een zetel minder.