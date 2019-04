Onvrede over formatie Noord-Holland: was klimaatbeleid breekpunt of iets anders?

Maar die gesprekken kwamen er dus niet. "Een raadsel", zegt Loggen. Volgens hem had de informateur zijn opdracht niet helemaal helder en wist hij niet precies wat hij moest doen.

"Wat ik wel nog aan hem heb voorgelegd, is dat ik graag van Forum voor Democratie wilde weten hoe stabiel die fractie is. Annabel Nanninga is bijvoorbeeld niet alleen Statenlid, maar ook fractievoorzitter in Amsterdam en ze komt straks in de Eerste Kamer. Ik wilde weten of zij straks in de provincie aanwezig is als er bijvoorbeeld moet worden gestemd."

Teleurgesteld

De VVD staat nog steeds open voor gesprekken met FvD. Maar die partij noemt de conclusie van de informateur "glashelder". "Wij waren en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen", zegt fractievoorzitter Dessing. "Maar met deze gegevens hebben verdere gesprekken geen zin, moet ik tot mijn teleurstelling zeggen."

Dessing vindt dat de bal nu bij GroenLinks ligt. Informateur Smits schreef gisteren al in zijn brief dat een coalitie met GroenLinks en de VVD "een reële kans op succes" heeft. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Pels zijn daar overigens nog "flink wat gesprekken" voor nodig, "omdat wij in de campagne ook tegenover elkaar hebben gestaan, bijvoorbeeld over windmolens".

Zuid-Holland

Dat Forum voor Democratie in Noord-Holland - waarschijnlijk - niet in het provinciebestuur komt, wil trouwens niet zeggen dat dat nergens zal lukken. De partij praat in veel meer provincies mee. En in bijvoorbeeld Zuid-Holland ziet informateur en VVD-coryfee Hans Wiegel juist wél kansen voor een bestuur met Forum voor Democratie.