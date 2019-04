Waarschijnlijk geen Forum voor Democratie in provinciebestuur Noord-Holland

Wie is Hans Smits?

Hij was lid van de VVD, maar is al sinds de jaren tachtig partijloos. Hij was bestuurder van onder meer de Rabobank en Schiphol. Hij was directeur van de luchthaven van 1992 tot 1998. Smits werd vorige week door FvD voorgedragen als informateur. De FvD-fractievoorzitter in Noord-Holland Johan Dessing zei dat de partij een man van statuur wilde. "Hij heeft veel kennis van zaken en kent de dossiers."

