Eerbetoon aan Nederlandse kunstenaar Armando gaat niet door

Het eerbetoon aan de vorig jaar overleden kunstenaar Armando in Kamp Amersfoort gaat niet door. Kunstenaars Oleg Lysenko en Cherry Duyns zouden een voorstelling over hem opvoeren, maar ze zien er toch van af.

Wat daarvoor de reden is, is onduidelijk. Volgens de Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland (AFVN) is de voorstelling afgelast omdat enkele organisaties bezwaar hadden gemaakt tegen het eerbetoon. Volgens de organisaties zou Armando gesympathiseerd hebben met de SS. Kamp Amersfoort ontkent dat dit de reden is, schrijft RTV Utrecht.

Het eerbetoon zou aanstaande zondag plaatsvinden in het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort. Accordeonist Oleg Lysenko en filmmaker Cherry Duyns, met wie Armando jarenlang het tv-programma Herenleed maakte, zouden een theatervoorstelling met klassieke muziek en literatuur verzorgen. Ook zouden ze voorlezen uit Armando's proza en po√ęzie.

De Amersfoortse kunstenaar Armando overleed in juli vorig jaar op 88-jarige leeftijd.