Grenzeloos veelzijdige kunstenaar Armando (88) overleden

Als violist speelt hij met het Armando Kwartet en het zigeunerorkest van Tata Mirando. Maar hij bokst ook, naar eigen zeggen op redelijk niveau. Een gevecht van man tot man, zonder hulp, dat is voor hem als het leven zelf.

In 1989 wordt in de Elleboogkerk in Amersfoort het Armandomuseum geopend. In 2007 brandt het museum volledig af. De collectie is verwoest, een groot deel van zijn werk is in vlammen opgegaan. Armando gaat gewoon verder. Hij zegt daarover later in de Volkskrant: "In dat opzicht denk ik dus niet dat ik gevoelens heb. Anderen waren in tranen en ik dacht alleen maar: nou, jammer."

Een deel van de collectie kan gered worden en wordt overgebracht naar het nieuwe museum op landgoed Oud Amelisweerd, dat in 2014 in Bunnik door prinses Beatrix wordt geopend.